Continuano le trasferte in territorio emiliano per i fratelli Michele e Martino Galvani di Carate Brianza, per lungo tempo atleti della società locale Daini e in Virtus.

I fratelli Galvani ai campionati regionali individuali di cross

I ragazzi da inizio anno sono in forze alla Virtus Bologna e nel corso dell'ultimo weekend hanno gareggiato sui prati di Correggio ai campionati regionali individuali di cross. Gare diverse per i due caratesi, che hanno scelto ciascuno la distanza a sè più congeniale, realizzando ottimi piazzamenti a conferma della brillante condizione di forma.

In una giornata uggiosa, su un terreno insidioso per il fango, i due giovanissimi hanno dato dimostrazione di una grande prova di carattere: titolo sfiorato e medaglia d'argento per il campionati di cross corto categoria promesse per Michele, settimo assoluto sulla distanza. Nona piazza invece per il fratello Martino nel cross lungo (10 km).

Ora per entrambi focus sui campionati italiani di marzo.