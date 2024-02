Sono tornati a gareggiare in casa i fratelli Galvani. Martino e Michele che da inizio gennaio corrono con la maglia della Virtus Bologna nella giornata di ieri, domenica 25 febbraio, hanno partecipato alla quinta tappa del campionato brianzolo di corsa campestre che si è tenuto nella splendida cornice della residenza "Il Parco" di Carate Brianza.

I fratelli Galvani corrono in casa

I due fratelli, sostenuti dal caloroso tifo degli amici accorsi a incitarli lungo il percorso, nonostante il forte temporale scatenatosi poco dopo la partenza e l'abbondante grandinata che ha fatto compagnia per quasi tutti i 6 km agli impavidi runners in gara, non hanno mollato e alla fine hanno brillato entrambi sotto la grandine.

Martino ha concluso conquistando il secondo posto assoluto, seguito da Michele, quarto assoluto e prima promessa al traguardo.