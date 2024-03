Ci hanno preso gusto i fratelli Galvani di Carate Brianza: Martino e Michele da quando indossano la maglia Virtus Bologna non smettono più di gareggiare.

I fratelli Galvani corrono la 10 km di Reggio Emilia

A solo una settimana dagl italiani di cross 2024 a Cassino, ecco che Martino nella 10km di Reggio Emilia, gara internazionale inserita nel World Athletics Global Calendar valida per il World Athletics Ranking, lima il suo migliore tempo realizzando un ottimo 31'54" in una prova determinata e coraggiosa e sopratutto, con un anno d'anticipo, stacca già il pass per i campionati italiani di cross lungo del prossimo anno.

Con lui il fratello Michele, che dopo due anni di stop torna a cimentarsi sulla distanza realizzando il suo secondo miglior tempo di sempre e l'ottavo posto in classifica di categoria, e gli ormai inseparabili nuovi compagni di squadra Edoardo Piazzolla e Ward Jassen. Anche per Edoardo pass staccato per il prossimo anno, a testimoniare un ottimo lavoro di squadra.