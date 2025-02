I fratelli di Carate Brianza Michele e Martino Galvani, in perfetta sintonia con la Virtus Bologna, squadra di cui con orgoglio vestono i colori da ormai un anno, staccano il pass per i campionati italiani di cross che si svolgeranno a Cassino (Frosinone) il 15 e 16 marzo prossimi.

I fratelli Galvani di Carate staccano il pass per i Campionati italiani di cross

Se per Martino la partecipazione era già certa, avendo conseguito il minimo individuale, non si poteva dire lo stesso per il fratello Michele e per la Virtus Bologna stessa.

In Emilia Romagna, a differenza della Lombardia, le fasi di qualificazione sono due e vengono sommati i punteggi realizzati nelle due prove. Martino, assieme a validissimi compagni di squadra, ha corso sui campi di Cesena lo scorso 19 gennaio e oero, domenica 9 febbraio, a Castelfranco Emilia (Modena) assieme a Michele, in un cross caratterizzato dalle tre temibili F - fango, freddo e fatica -.

In entrambe le prove, soprattutto Martino, ha dato prova dell'ottima condizione di forma, trascinando la squadra alla conquista di un posto alla rassegna tricolore. Per la Virtus dopo anni di assenza, sarà il secondo anno di fila ai nazionali di cross.