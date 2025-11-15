Martino e Michele, in pieno spirito fraterno, hanno tagliato il traguardo della urban trail Polimirun, assieme

Tornano in gara e di nuovo entrambi a podio i fratelli caratesi Martino e Michele Galvani, in forza alla Virtus Bologna, che domenica scorsa 9 novembre hanno corso l’urban trail Polimirun a Lecco.

I fratelli Galvani salgono sul podio

La corsa di 10 km, molto sentita sul territorio, è partita dal Campus di Lecco del Politecnico e ha attraversato la città, spingendosi verso Nord. I partecipanti hanno affrontato un percorso misto tra strade e sterrati, caratterizzato da ripide salite e discese scoscese, immergendosi nello splendido scenario del territorio, tra paesaggi naturali e borghi caratteristici.

Martino e Michele, in pieno spirito fraterno, hanno tagliato il traguardo assieme con un gesto ricco di significato umano, conquistando il secondo e il terzo gradino del podio.