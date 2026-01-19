I fratelli Galvani staccano il pass per gli Italiani

E anche quest’anno i fratelli Galvani, in perfetta sintonia con la propria squadra, staccano il pass per i Campionati italiani di cross che si svolgeranno a Marinella di Selinunte (Trapani) i 21 e 22 febbraio. Se per Martino la partecipazione era già certa, avendo conseguito il minimo individuale, non si poteva dire lo stesso per il fratello Michele e per la Virtus Bologna.
La gara
Martino e Michele, residenti a Carate Brianza, hanno corso domenica a Correggio (in provincia di Reggio Emilia) la fase unica di qualificazione su un percorso molto fangoso e sotto la pioggia; con una prova di grande coraggio Martino, in ottima condizione di forma, ha tagliato il traguardo undicesimo, letteralmente trascinando la squadra alla conquista di un posto alla rassegna tricolore . Dietro di lui i compagni di squadra Filippo Fantini, Jacopo Manservisi e il fratello Michele.
Colori virtussini anche in quel di Bergamo domenica, dove un altro brianzolo, Luca Aliprandi, ha esordito con in maglia Virtus Bologna. Luca, cresciuto con la maglia verde del Vedano, quest’anno è compagno di squadra di Martino e Michele, coi quali già condivide il campo di allenamento, la pista verde di Giussano; nei 60hs ha oggi ottenuto un solido quinto posto con il tempo di 8.60.