I fratelli Galvani staccano il pass per gli Italiani

E anche quest’anno i fratelli Galvani, in perfetta sintonia con la propria squadra, staccano il pass per i Campionati italiani di cross che si svolgeranno a Marinella di Selinunte (Trapani) i 21 e 22 febbraio. Se per Martino la partecipazione era già certa, avendo conseguito il minimo individuale, non si poteva dire lo stesso per il fratello Michele e per la Virtus Bologna.