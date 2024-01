Da inizio anno vestono la maglia della prestigiosa società bolognese Virtus, dopo aver gareggiato per diversi anni nella società di Carate, Daini. Parliamo dei due fratelli Galvani, Martino e Michele, caratesi doc e giovani promesse dell'atletica leggera.

I fratelli Galvani staccano il pass per i campionati italiani di cross

Un inizio di anno scintillante per i due atleti brianzoli che hanno preso parte alle due fasi di qualificazione ai campionati italiani assoluti di società di cross. I fratelli Galvani, in perfetta sintonia con la nuova nuova squadra, staccano quindi il pass per i campionati italiani di cross che si svolgeranno a Cassino (Frosinone) i 10 e 11 marzo prossimi.

Se per Martino la partecipazione era già certa, avendo conseguito il minimo individuale, non si poteva dire lo stesso per il fratello e per la Virtus Bologna stessa. In Emilia Romagna, a differenza della Lombardia, le fasi di qualificazione sono due e vengono sommati i punteggi realizzati nelle due prove.

Martino e Michele, assieme ai nuovi compagni di squadra, hanno corso sui campi di Cesena lo scorso 14 gennaio e ieri, domenica 28 gennaio, a Castellarano (Modena). In entrambe le prove hanno dato dimostrazione della loro ottima condizione di forma, trascinando la squadra alla conquista di un posto alla rassegna tricolore dove peraltro si troveranno a sfidare gli ex compagni gialloverdi.