Ci saranno anche i Giovanissimi del Velo Club Sovico tra i 1500 atleti che nel weekend parteciperanno alle gare della Coppetta d’Oro, blasonata manifestazione che si svolge come ogni anno a Borgo Valsugana, in Trentino.

I Giovanissimi del Velo Club Sovico alla Coppetta d'Oro

La compagine sovicese, guidata da Laura Vergani e Andrea Costa Staricco, sarà rappresentata a Borgo Valsugana dagli atleti Scaccalossi, Veggiato, Rizzoli, Rivolta e Colombo che si confronteranno con ciclisti loro coetanei provenienti da tutta Italia. La manifestazione inizierà alle 10.00 di sabato e si concluderà con le ultime gare in programma domenica pomeriggio.

E poi il Memorial Fracisco Francesco

Il programma del weekend per il Velo Club Sovico prevede per domenica 1 settembre anche la partecipazione alla trentasettesima edizione del Memorial Fracisco Francesco di Busto Arsizio. In questa gara, sempre riservata alla categoria Giovanissimi, il “Velo” si presenterà al via con Ellis Asquino, Leonardo Mariani, Leonardo Tentori, Leonardo Mazzeo, Jacopo Mariani e Nicolò Redaelli. Gli atleti della prima batteria inizieranno a pedalare alle 15.00.

E la gara a Dairago

Per quanto riguarda la categoria Allievi gli atleti del Velo Club Sovico saranno di scena a Dairago (Milano), dove domenica è in programma la “Coppa Comune” che scatterà alle 9.30 e impegnerà i giovani ciclisti sulla distanza di 79 chilometri.