I ragazzi e le ragazze del Velo Club Sovico continuano a far brillare i colori della compagine brianzola sui campi di gara.

I giovanissimi del Velo Club Sovico brillano a Nibionno

È successo anche domenica quando i Giovanissimi diretti dai tecnici Vergani, Costa e Rigamonti hanno affrontato le gare in programma a Nibionno primeggiando nella classifica di rendimento per Società e riuscendo così a sollevare al cielo il “Trofeo Comune” riservato ai vincitori.

Allievi ad Albese con Cassano

Anche gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team sono stati protagonisti della domenica appena passata. Nella blasonata Albese con Cassano – Ghisallo, gli atleti allenati da Ferrari, Alberti e Buttini sono stati nel vivo della azione quando la gara percorreva il tratto in circuito nei dintorni di Albese e poi, conclusa la salita che conduce al Ghisallo, Ivan Casabona ha ottenuto un onorevole nono posto tagliando il traguardo ad una manciata di secondi dal vincitore.

Volata finale

La “volata finale” di questa stagione porterà i Giovanissimi a Faloppio: sarà il “Trofeo Mascetti” a far calare il sipario sulle competizioni su strada del 2025. Gli Allievi domenica 5 saranno invece di scena a San Martino della Battaglia (Brescia) e poi chiuderanno l’annata con la gara il 12 ottobre a Marcaria (Mantova) nel “Trofeo Comune”

Ordine d’arrivo Ghisallo

1. PRIMAVESI GIACOMO (BUSTESE OLONIA A.S.D.)

2. GUGNINO LUCA (VIGOR – CYCLING TEAM)

3. LONGO RICCARDO (US BIASSONO)

4. ARMANASCO RAFFAELE (US BIASSONO)

5. IETTA EDOARDO (PEDALE OSSOLANO)

6. OSMETTI MATTIA (E’VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE)

7. GUALTIERI MATTEO JACOPO (UC COSTAMASNAGA ASD)

8. PIRAS STEFANO (QUILIANO BIKE SPEED WHEEL)

9. CASABONA IVAN ALDO (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

10. GULLI’ GIACOMO (ASD GAGABIKE TEAM)