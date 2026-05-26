I Giovanissimi del Velo vincono il Trofeo don Orione

Il “ Trofeo Don Orione” è del Velo Club Sovico.
La gara
Grazie all’ennesima grande prova di squadra i Giovanissimi gialloblu, guidati dallo staff tecnico diretto da Laura Vergani, hanno conquistato il primo posto nella classifica a squadre della manifestazione disputata domenica a Seregno. Sul podio finale con il Velo Club Sovico anche i “padroni di casa” della Salus, secondi, e la Molinello, terza.
Per ciò che riguarda gli Allievi, dopo il quarto posto conquistato sabato da Soldarini nella Cronometro di Romanengo, nuovo quarto posto che questa volta porta la firma di Simone Marconi. L’atleta milanese, impegnato con i compagni di squadra nel “1° Trofeo Strim” del Brinzio, ha concluso la prova di sessanta chilometri alle spalle di Matteini (Alba Orobia Biassono), Gualtieri (Salus) e Belani (Romanese).
Nella gara disputata in provincia di Varese gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team hanno piazzato tra i migliori anche Fabio Di Leo che si è classificato nono.