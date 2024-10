Una giornata di sport intensa in quel di Martinengo, antico borgo bergamasco, dove nel fine settimana si è corso il Trofeo Iannitto, corsa su strada delle categorie giovanili con oltre 600 partecipanti.

I piccoli del Ctl 3 giocano a fare i "grandi" al Trofeo Iannitto

Tra questi anche il nutrito gruppo dei piccoli del Ctl 3 di Bernareggio. Tra gli esordienti B Martino Beretta si è messo in mostra e ha condotto la gara fino a pochi metri dalla fine per arrivare al traguardo in seconda posizione. Bene anche Leonardo Mauro, quinto, e Leonardo Meduri giunto nono al traguardo. Quindicesimo invece Adriano Merli e in venticinquesima posizione Sirio Pirola. Gli atleti al via erano oltre 100.

Nella categoria esordienti femminile bravissima Lara Misani, arrivata in ottava posizione su circa 100 partecipanti.

Proseguendo, nella categoria Esordienti A maschile, da segnalare l'esordio di Mario Pirola arrivato 24esimo su 80 atleti partenti. Benissimo nella categoria Ragazzi Mattia Vertemati, 11esimo assoluto e secondo nei 2012. Tra i ragazzi classe 2011 si segnala anche Andrea Mapelli Junior, arrivato ventesimo assoluto. Nella categoria Ragazze, su 94 partenti, Miriam Bernardo è arrivata 35esima, Noemi Piu 45esima e Gaia Misani 61esima.

Chiudono le gare la Cadetta femminile con un ottimo nono posto di Beatrice Mauro (quinta del suo anno 2010).

Luca Ronchi primo tra gli italiani alla Maratona di Francoforte

Capitolo a parte per Luca Ronchi. Il ragazzo, seguito dallo staff tecnico del Ctl 3 Atletica, è stato il primo degli italiani nella Maratona Internazionale di Francoforte. Atleta della Luciani Sport Team, Luca, 36 anni, ha corso in 2h 21.36 e ha siglato anche il proprio primato personale.