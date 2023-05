I portacolori del Ctl3 brillano ai Regionali

Ctl3 Atletica di Bernareggio-Carnate-Ronco assoluto protagonista ai Campionati regionali di staffetta al Midl meeting di Milano e al trofeo Brambilla di Lodi dove la società fa un bel uno-due con Tommaso Bregni e Matteo Buzzi nei 300.

Bei risultati ai Regionali

Ai Campionati regionali di staffetta nella 4x400 allieve arriva il primo posto e il minimo per i Campionati italiani siglato con un margine enorme: addirittura le giovani allieve si permettono il lusso di essere seconde nelle Assolute, oltre che prime tra le Allieve con un tempo di 4.06.12. A brillare il quartetto Scurati, Gavioli, Broggi e Lombardi con la carnatese Monica Lombardi a chiudere la staffetta, trascinando la squadra a questo ottimo risultato.

Negli Allievi quarto posto e minimo a un soffio per il quartetto Leonardo Barbagallo, Luca Bo, Lorenzo Arpinati e Davide Cremonini che siglano un ottimo 3.43.62, decisamente migliorabile.

A Milano ottimo stagionale con deciso miglioramento rispetto al 2022 di Sabrina Passoni nei 1500 (con 4.46.00 quarta nella serie) e bel 600 del mezzofondista veloce Matteo Mantua Matteo che segna 1.25.80. E cosa dire di Filippo Ba che alla veneranda eta di 37 anni stampa un notevole 14.49.19 nei 5000.

La gara a Lodi

Lodi ha invece ospitato il trofeo Brambilla che ha visto gareggiare i giovani impegnati nei 300 che hanno piazzato un notevole uno-due dei portacolori del Ctl3 con primo e secondo in 300 Cadetti di altissimo livello: primo sul traguardo e’ Tommaso Bregni in 37.41 e secondo Matteo Buzzi in 37.74. Senza dimentica l’onda dei primati personali: Matteo Beretta in 41.97, Simone Visconti in 43.85 e nelle cadette frantuma il personale anche Anita Scioni in 45.62