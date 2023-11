Poca fluidità e lucidità. Queste in sostanza le ragioni che hanno portato allo stop per i ragazzi di Brianza Casa Basket che nell'ultimo match hanno affrontato il Livorno.

I ragazzi della BCB fermati da Livorno

Il primo quarto inizia male, con i brianzoli che muovono poco la palla non riuscendo a trovare soluzioni vincenti: 10‐22 il punteggio a fine primo quarto e solo due giocatori mandati a referto (5 di Galassi e Nonkovic).

Nella seconda frazione la Libertas prova ad allungare e a chiudere anzitempo il match, Brianza Casa Basket, con poche energie e poca lucidità, non riesce a rimanere aggrappata agli ospiti, che vanno all’intervallo lungo avanti 25‐51.

Il secondo tempo ha poco da dire, i toscani continuano a giocare la loro pallacanestro, nonostante anche la zona proposta da coach Lombardi in qualche situazione, la Lissone Interni non riesce ad entrare in partita.

Livorno scappa via e gioca sul velluto, senza alcun tipo di pressione. Dopo 40 minuti il tabellone recita infatti 56‐93, con gli ospiti che allungano la loro striscia vincente (tre vittorie nelle ultime tre), salgono a quota 10 punti in classifica e raggiungono BCB, che ora ha una settimana per cancellare questa brutta prestazione e preparare al meglio la prossima sfida.

Sfida che si terrà domenica 12 novembre sempre al Pala Facchetti contro Caserta.