Le ragazze della SC Cesano Maderno di Guido Roncolato chiudono un’altra settimana ricca di esperienze e di soddisfazioni.

I risultati brillanti della SC Cesano Maderno nell'ultima settimana di gare

Martedì 17 giugno nuova prova in pista al Velodromo di Crema dove tra le esordienti Martina Pianta conquista il primo posto nell’omnium seguita dalla compagna Ingrid Corno al secondo. Per la coppia lombarda vittoria anche nella madison dimostrativa dedicata alle donne esordienti. Tra le donne allieve a vincere la classifica finale dell’omnium è Martina De Vecchi che completa la giornata aggiudicandosi anche la Madison con la compagna Carlotta Ronchi, seguite al secondo posto dalle campionesse regionali in carica Letizia Parini e Emma Colombo.

Giovedì 19 le atlete della squadra di Cesano Maderno si sono spostate al Velodromo Francone di San Francesco al Campo (TO), dove tra le donne esordienti conquistano il podio completo con il primo posto di Vittoria Vitillo in entrambe le prove in pista seguita al secondo da Nicole Bracco e al terzo da Ingrid Corno. Prova di Madison anche in questa giornata che vede la coppia piemontese Vitillo-Bracco conquistare il secondo posto assoluto con i colleghi maschi.

Tra le allieve al via le cesanine Giulia Lombardi e Martina De Vecchi che nel keirin conquistano il secondo e terzo posto del podio, mentre primeggiano nella corsa a punti chiudendo al primo e secondo posto, per loro vittoria anche nella madison donne allieve.

La trasferta in Umbria

Archiviati i successi in pista, il team di Guido Roncolato è partito al completo per la trasferta umbra di Cerbara (PG), per affrontare il percorso che è quello tradizionale degli ultimi anni, pianeggiante che si snocciola nella campagna di Città di Castello.

Per le donne esordienti gara che prende il via nel primo pomeriggio sotto il caldo sole estivo. Gara che vede il gruppo con pochi tentativi di allungo e che procede per lo più compatto. Nell’ultima tornata di gara un’atleta emiliana tenta di fuggire ma sono le cesanine che dirigono il plotone ricucendo il distacco per poi lanciare la saviglianese Nicole Bracco verso la 14ª vittoria stagionale, alle sue spalle è Martina Pianta a conquistare il terzo gradino del podio mentre Camilla Paravagna è sesta. Una piccola sfortuna per Aurora Cerame che deve fare i conti con un buco sul rettilineo d’arrivo che compromette la sua volata ma le permette di conquistare il quarto posto sulla linea d’arrivo tra le donne esordienti primo anno.

Per le donne allieve previsti 60 km di gara, con il gruppo che vede sin da subito tentativi di allungo nella testa della corsa. Le cesanine sono in prima linea e gestiscono la corsa alternandosi nelle fasi attive di gara. L’allungo decisivo è quello lanciato a 4 tornate dal termine con un terzetto che prende il largo di comune accordo, tra di loro c’è la cesanina Letizia Parini che permette alle compagne di rilassarsi e respirare nella testa del gruppo.

Il terzetto macina subito importanti secondi sul gruppo e nell’ultima tornata arriva a guadagnare oltre due minuti sulle avversarie. L’azione decisiva viene lanciata dalla varesina in maglia cesano quando manca poco più di un chilometro all’arrivo che tenta il tutto per tutto e si avvantaggia sulle compagne di fuga. L’entrata sul rettilineo finale la vede in solitaria con qualche decina di metri di vantaggio che le permettono di godersi il finale in solitaria sotto lo striscione di arrivo. Alle sue spalle le compagne pilotate dalla cesanina Irene Pancheri lanciano la volata per il quarto posto conquistata da Vivienne Cassata, seguita da Carlotta Ronchi al quinto e al 7º da Nicole Canu.

I prossimi appuntamenti vedranno ora le ragazze della S.C.Cesano Maderno di nuovo in gara il prossimo weekend a Greve in Chianti (FI).

