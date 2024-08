I risultati del weekend di gare della SC Cesano Maderno

L’appuntamento piemontese a Pieve Vergonte (VB) di ferragosto ha visto le ragazze di Guido Roncolato sfiorare il successo con l’allieva Vivienne Cassata che negli ultimi metri dell’ascesa finale di Fomarco si è dovuta accontentare del secondo posto, con la compagna Nicole Bracco che conquistata la vittoria di categoria ha vestito la maglia di Campionessa Regionale Piemontese.

Il ritorno alle gare dopo la pausa estiva ha visto le ragazze della Società Ciclistica di Cesano Maderno di nuovo in scena nel tradizionale appuntamento di Formigine, in provincia di Modena.

Per le ragazze esordienti al via le portacolori cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri e Vittoria Vitillo che devono affrontare il percorso pianeggiante cittadino con il consueto arrivo posto di fronte al castello di Formigine per un totale di 30 km. Gara veloce con vari tentativi di allungo che frazionano più volte il gruppo che però reagisce e al suono della campana torna compatto, l'ultimo tentativo viene lanciato da due atlete classe 2011 che affrontano gli ultimi chilometri in solitaria macinando metri sufficienti per arrivare al traguardo. Alle loro spalle è la cesanese Giulia Lombardi a trascinare il gruppo sotto l'arrivo, imponendosi di forza sulle avversarie e sigillando la sua 5° personale vittoria stagionale tra le donne esordienti secondo anno, seguita dalla compagna Nicole Bracco che conquista il terzo gradino del podio tra le esordienti primo anno.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Gara veloce anche per le donne allieve che devono affrontare il medesimo circuito per un totale di 60 km, al via la formazione cesanese al completo con Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca. Anche per loro la gara si accende tornata dopo tornata con vari e ripetuti tentativi di allungo che però il gruppo gestisce e ricuce. Nel finale di gara da segnalare il tentativo di evasione della portacolori cesanesi Emma Colombo con un drappello di cinque atlete che però viene neutralizzato a due tornate dall'arrivo. Riassorbiti gli ultimi tentativi di allungo il plotone si presenta a ranghi compatti a percorrere l'ultimo chilometro ad alta velocità. La cesanese Giulia Costa-Staricco si prende di forza l'ingresso all'ultima curva macinando metri fondamentali che le permettono di alzare le braccia al cielo siglando la sua seconda vittoria stagionale, completa il lavoro di squadra la compagna Michela Zucca che conquista il 10° posto al traguardo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Prossimi appuntamenti