I soci dell'UICI di Monza imparano a giocare a golf

Inizialmente era sembrata una follia. Ma dopo i primi allenamenti tutti si sono dovuti ricredere. Impressionanti i progressi fatti dagli atleti soci dell'UICI di Monza, Associazione che riunisce persone non vedenti o ipovedenti, che nelle ultime settimane sono stati impegnati sul campo da golf di Usmate Velate, sotto la guida di un maestro federale.

Un appuntamento al quale i golfisti con disabilità visiva hanno preso parte con entusiasmo, non solo per vivere un pomeriggio all’aria aperta, ma soprattutto per socializzare, divertirsi e vincere. Perché lo spirito agonistico alla fine emerge.

"Sembrava anche a me impossibile – spiega Ernesto Pala, ipovedente che giocava a golf già prima dell'insorgenza dei problemi alla vista -. Io che da anni praticavo il golf sapevo bene che la vista era fondamentale. Perché quella pallina che ti trovi davanti ai piedi la devi vedere, e devi anche vedere dove è la buca, la direzione, la distanza".

La tecnica

Ma c'è una tecnica particolare che permette anche a chi non vede di approcciarsi a questo sport, naturalmente con l’ausilio del maestro che lo segue passo passo, e che “rinforzando” certe abilità non legate alla vista permette al giocatore di andare in buca.

Il maestro insegna e accompagna il giocatore nella posizione e nel movimento da eseguire quando viene colpita la pallina. Il maestro posiziona anche in modo corretto il bastone, facendo ripetere l’esercizio tante volte così da renderlo automatico. Tuttavia, non potendo vedere dove viene posizionata la pallina, il professionista la batte sul ferro permettendo, attraverso le vibrazioni, di far percepire la posizione e quindi, al momento del tiro, permettere al golfista non vedente di colpirla; l'insegnante indica anche la direzione dove va lanciata e la distanza, all’incirca, che c’è dalla buca così che il giocatore possa calibrare potenza e direzione del lancio.

"Io sono rimasto senza parole di fronte alla bravura dei miei compagni non vedenti - continua Ernesto -. E con me anche gli altri golfisti che, quando scoprono che quel bel lancio è stato eseguito da una persona cieca restano basiti. Le prime volte capita di fare lanci a vuoto, cosa che accade anche alle persone normodotate. Quando il giocatore ha compreso il movimento e “sentito” la posizione della pallina il gioco è fatto".

Gli atleti brianzoli dell’UICI sono però straordinari: sono centinaia le nozioni che via via hanno appreso per muoversi autonomamente, sempre con l’ausilio del maestro, sul campo da golf.

"Una esperienza straordinaria"