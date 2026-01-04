Il 2025 si chiude alla grande per il CTL3 atletica, con due atleti che si sono cimentati in due manifestazioni internazionali di rilievo.

Sabrina a Roma

Sabrina Passoni, seppur reduce da diversi problemi fisici, si è voluta presentare la via della WE_RUN_ROME, gara di 10km su strada tutta nel centro storico della Capitale che ha visto 10.000 partenti tra competitiva e non.

Pubblico incredibile, tutto il percorso pieno di gente: è grazie a questo caloroso pubblico che Passoni è riuscita a chiudere meglio del previsto correndo i sui 10km rasentando i 40′ netti (percorso insidioso con molte salite), chiudendo con un ottimo tredicesimo posto. Partenza e arrivo al Circo Massimo, ma con passaggio a Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, Pantheon, Colosseo , Altare della Patria.

Andrea a New York

Non in contemporanea per via del fuso orario, a New York, con partenza alle 23h.59’59” del 31 dicembre ce’ stata la corsa NYRR Midnight Run al cui via si è presentato Andrea Balconi.

Condizioni climatiche al limite, vento , freddo e neve, ma questo non ha impedito ad Andrea di esprimersi al massimo correndo le sue 4 miglia (6.500 metri) in 23.34 e giungendo al termine 24esimo ma terzo tra gli M35 e primo tra gli italiani partecipanti.