Il baby pilota di Cesano entra nel team dei Talenti Azzurri

Il baby pilota nel team dei Talenti Azzurri

Il talentuoso pilota di minimoto di Cascina Gaeta di Cesano Maderno, Edoardo Savino 9 anni, Edo31 in pista, è entrato nella prestigiosa rosa dei Talenti Azzurri. E’ il più piccolo tra i ventitré talenti scelti a livello nazionale nel settore velocità: “Sono felicissimo, è sia un grande traguardo che un importante punto di partenza per me” racconta entusiasta il piccolo pilota.

“Un’emozione fortissima” dice il papà

“Quando la Federazione Motociclistica Italiana ha selezionato Edo per il progetto Pata Talenti Azzurri, l’emozione è stata forte e non nascondo di essermi commosso – aggiunge il papà di Edoardo, Daniele – Vederlo indossare la maglia azzurra mi ha fatto venire un nodo alla gola per la gioia”.

L’incontro con Rossi e Màrquez

Il progetto Talenti Azzurri prevede un percorso di formazione sportiva sia tramite l’organizzazione di appositi raduni collegiali, sia con il monitoraggio delle prestazioni da parte del Settore Tecnico Federale: “Spero di conoscere Valentino Rossi e Marc Màrquez” confida Edoardo. Lo status di Talento Azzurro comporta responsabilità e doveri. “Edo è consapevole di essere un modello per i piccoli piloti che inseguono il proprio sogno” assicura il papà.

