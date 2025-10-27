Per il momento guiderà la squadra mercoledì 29, nel match di campionato con l’Udinese. Poi, probabilmente, il vimercatese Massimo Brambilla riprenderà il suo posto al timone della Juventus Next Gen in Serie C.

Il brianzolo Brambilla al timone della Juventus

La Juventus ha puntato su di lui dopo la decisione di esonerare Igor Tudor . Gli ultimi negativi risultati hanno spinto il club bianconero alla decisione di optare per il cambio dell’allenatore. Così, mentre Chiellini e Comolli stringeranno un accordo col sostituto (si vocifera che Spalletti, Mancini e l’ex Monza Palladino siano i tre principali indiziati), visti gli impellenti impegni di campionato toccherà al vimercatese Brambilla il compito di mettersi al timone di una squadra che ha perso la sua identità e, soprattutto, smarrito la via del gol: due “dettagli” di non poco conto, se si considera che la vittoria tarda ad arrivare da ben otto impegni ufficiali di fila.

Nato a Vimercate il 4 marzo del 1973, dopo una più che ottima carriera da professionista con la maglia, tra le altre, di Monza, Parma, Bologna, Torino e Cagliari oltre a due presenze nella nazionale italiana Olimpica, Massimo Brambilla ha appeso le scarpe al chiodo e ha vestito i panni dell’allenatore nell’estate del 2010 mettendosi alla guida dell’Under 17 del Pergocrema.

Ha continuato nel settore giovanile allenando i Giovanissimi Nazionali del Novara, prima di trasferirsi all’Atalanta dove si è occupato di Allievi Nazionali e Primavera. Nel 2022 arriva alla Juventus per guidare la Next Gen. Resta con i bianconeri sino ai giorni nostri, eccezion fatta per una parentesi al Foggia in Serie C nel 2024.

Ora la chiamata in prima squadra: sarà certamente in panchina con l’Udinese mercoledì sera allo Stadium. Poi, se la soluzione al rebus del sostituto non verrà trovata, è atteso dalla trasferta di sabato 1 novembre in casa della Cremonese.