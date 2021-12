Il campione olimpico Gregorio Paltrinieri ospite speciale in piscina a Giussano

Allenamento in Brianza

Ha scelto il centro sportivo per una sessione di due ore di allenamento in vista dei suoi prossimi impegni sportivi.

Evento speciale nella piscina di Sport Active Giussano che ieri mattina, martedì 14 dicembre, ha avuto l’onore di ospitare Gregorio Paltrinieri nella piscina del centro sportivo.

Gregorio Paltrinieri ospite speciale in piscina a Giussano

Il famoso nuotatore nativo di Carpi ha scelto il centro sportivo per una sessione di due ore di allenamento in vista dei suoi prossimi impegni sportivi, in particolare il Mondiale di Nuoto in vasca corta in programma ad Abu Dhabi dal 16 al 21 dicembre nel quale “Greg” rappresenterà la Nazionale Italiana.

La carriera del nuotatore in breve

Gregorio Paltrinieri è detentore del record europeo in vasca lunga e del record mondiale in vasca corta dei 1500 m stile libero.

Ha conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nei 1500 m stile libero avvicinando il record del mondo con 14'34"57, tempo vicino al suo personale, davanti a Connor Jaeger e al connazionale Gabriele Detti. Ha conquistato la medaglia d'argento negli 800 metri in vasca e il bronzo nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Tokyo 2020, terzo atleta della storia a riuscire a vincere una medaglia, nella stessa edizione dei Giochi, sia in piscina che in acque libere.

Ha inoltre vinto quattro medaglie mondiali, dodici ori europei e ben ventisette titoli italiani assoluti.