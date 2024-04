Un premio che va ad aggiungersi agli altri, prestigiosi, che sta conquistando nella sua carriera di atleta. Martino Galvani, caratese e ad oggi mezzofondista della Virtus Bologna, è stato premiato anche dal Politecnico di Milano, dove frequenta con ottimi risultati la facoltà di ingegneria edile - architettura.

Il caratese Martino Galvani premiato dal Politecnico per meriti sportivi

Lunedì 25 marzo a Milano la Cerimonia di Proclamazione delle Borse di Studio per Meriti Sportivi 2023-2024 organizzata dall'università milanese: 30 gli studenti e studentesse meritevoli, accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici, che sono stati premiati dalla Rettrice Donatella Sciuto, dai Delegati - il Professor Alessandro Perego, il professor Maurizio Zani e il Professor Pierangelo Metrangolo, oltre che dai Rappresentati degli studenti in seno al Comitato Sportivo Alessandro Vacca e Francesco Bugo, dalla Vicepresidente del CONI Claudia Giordani e dal Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magon.

Tra gli studenti anche Martino Galvani studente capace di conciliare percorso di studi e risultati sportivi. Il politecnico l'ha voluto anche a rappresentare i suoi colori in occasione della Wizz Air Milano Marathon di domenica 7 aprile: Martino, assieme ad altri tre studenti del Politecnico di Milano, ha rappresentato la sua università nella Unicredit Relay marathon, la gara a staffetta, correndo la frazione più impegnativa di 14,2 km. Per la squadra un ottimo piazzamento: ottavo posto assoluto e distanza regina chiusa in 2h29'48".