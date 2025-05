Il Comune si congratula con Briantea84, campione d'Italia per l'11esima volta

L’Amministrazione Comunale di Meda si congratula con Briantea84 per la straordinaria conquista dello scudetto nazionale, in serie A, di pallacanestro in carrozzina.

La partita di domenica 18 maggio 2025 segna un risultato eccezionale che testimonia il valore, la dedizione e la passione di tutti i componenti della squadra e dello staff tecnico, portando il nome della nostra Città sul gradino più alto del podio nazionale - fa sapere l'Amministrazione.

Questo instancabile gruppo di atleti rappresenta un autentico orgoglio ed esempio virtuoso di come lo sport sia veicolo di valori fondamentali quali inclusione, spirito di squadra e superamento dei propri limiti - fa sapere ancora l'Amministrazione. Temi, questi ultimi, che il Comune si impegna a supportare, di anno in anno, con azioni sempre più concrete durante tutto l’anno, a partire dall’estate con il progetto Inclusione in Movimento, e non solo.

Il recente rinnovo della convenzione tra il Comune di Meda e la società sportiva conferma la volontà dell’Amministrazione di continuare a sostenere e valorizzare realtà d’eccellenza come Briantea84, nell’ambito dell’impegno costante del Comune per incentivare e supportare lo sport in tutte le sue forme.

"Rivolgiamo agli atleti e alla società i nostri complimenti e un sentito ringraziamento per le emozioni che ci hanno regalato e che ci continueranno a regalare" - conclude il Comune di Meda.

Poi le parole del Vicesindaco e Assessore allo Sport, Stefania Tagliabue:

“La vittoria dello scudetto da parte di Briantea84 rappresenta un momento memorabile perché è il frutto di anni di lavoro, sacrifici e passione. Il nostro impegno nel supportarla è parte di una visione più ampia che vede nello sport un pilastro fondamentale per la crescita sociale e culturale della nostra Comunità. Continueremo a investire risorse ed energie per garantire che tutti i Cittadini possano vivere lo sport come opportunità di crescita personale e collettiva.”

(foto copertina credit Alessandro Vezzoli)