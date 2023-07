IL CONI CAMBIA TUTTO: CARATE IN SERIE D, SEREGNO IN ECCELLENZA

Il Coni cambia tutto: Carate in Serie D, Seregno in Eccellenza. Sono bastate poche ore per “rivoltare come un calzino” le gerarchie del calcio brianzolo. Nella seduta di martedì 4 luglio, il Collegio di Garanzia del Coni si è pronunciato su due reclami che riguardavano da vicino Folgore Caratese e 1913 Seregno.

Il primo verdetto ha fatto esultare l’ambiente Folgore e colui che, come Michele Criscitiello, è tornato al timone del club. Il Collegio di Garanzia ha accolto il reclamo della Folgore in merito alla già più volte citata partita di play out vinta sul campo con il Città d Varese. Il club bianco rosso, come si ricorderà, aveva sporto reclamo in merito all’irregolarità delle porte che aveva visto i dirigenti caratesi impegnati a ripristinare l’altezza delle porte in modo da permettere il regolare svolgimento dell’incontro.

CONFERMATO IL RISULTATO DEL CAMPO

Il Città di Varese si era appellato al Giudice Sportivo che aveva ritenuto inammissibile il ricorso ma, in seconda istanza, aveva trovato terreno fertile nella Corte Sportiva d’Appello che aveva ribaltato l’esito della partita, regalando la salvezza ai varesini e relegando Carate in Eccellenza. Folgore che si è allora rivolta al Collegio di Garanzia, ultimo grado di appello. Collego che ha accolto la richiesta di annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, omologando il risultato maturato sul campo e, conseguentemente, come si legge nel provvedimento chiedendo alla Lega Nazionale Dilettanti: «di provvedere alla rideterminazione della classifica e di adottare i consequenziali provvedimenti in merito al campionato», vale a dire Folgore Caratese in Serie D e Città di Varese in Eccellenza (anche se sono altissime le chance di ripescaggio).

SEREGNO NEL TUNNEL

Ma se la Folgore Caratese esulta, per il 1913 Seregno il tunnel si fa ancora più lungo. Il club, già alle prese con vicende societarie delicatissime, si è visto privare del proprio posto in Serie D e, suo malgrado, l’iscrizione dovrà perfezionarla per l’Eccellenza.

Il Collegio del Coni ha infatti accolto il reclamo presentato dall’USD Breno che aveva chiesto la vittoria a tavolino della partita giocata, e pareggiata, con gli azzurri rei però, secondo i bresciani, di aver schierato il giocatore Konate in posizione irregolare.

Il reclamo dei bresciani è stato respinto dal giudice sportivo, respinto dalla corte di appello della FIGC ma, non senza stupore, è stato accolto dal collegio di garanzia che ha così disposto, come si legge: «a carico della US 1913 Seregno calcio s.r.l., la sanzione della perdita della gara, con vittoria a tavolino per 0-3 in favore della ricorrente, con conseguente rideterminazione della classifica finale a carico della federazione».

Nella foto: i giocatori della Folgore Caratese possono finalmente esultare, giocheranno ancora in Serie D