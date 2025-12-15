Una grande festa presso l’Auditorium delle scuole medie di Bernareggio: è quella che si è tenuta lo scorso 11 dicembre. Protagonista assoluto il Ctl3 Atletica che con l’occasione ha celebrato l’anno sportivo appena concluso ma soprattutto il suo 30esimo dalla fondazione. Correva infatti l’anno 1995 quando la Podistica Bernareggiese cambiò nome in ASD CTL3 Atletica in occasione dell’apertura del centro sportivo C.T.L.3 (Consorzio per il Tempo Libero dei tre comuni di Carnate, Bernareggio e Ronco Briantino).

Il Ctl3 Atletica festeggia il 30esimo dalla fondazione

Giovedì scorso quindi grande festa per il sodalizio giallo verde, che durante il pomeriggio, con una serie di filmati, ha rievocato gli eventi di questo ultimo trentennio. Circa 100 i partecipanti alla festa, che ha visto la presentazione della squadra giovanile e di quella assoluta e amatoriale.

Presenti e commossi anche gli stessi fondatori del sodalizio, come il vecchio presidente Tornaghi Giuseppe , ora sostituito da Pasqualino Passoni. Nota di merito per il tecnico sociale Laura Faccio.

Oltre alla presentazione delle squadre il CTL3 ha voluto fare una premiazione speciale per gli staffettisti dei campionati Italiani di Corsa Campestre 4×2000 che hanno portato la maglia sociale in questa importante rassegna nazionale.

ù