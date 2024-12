Una festa di fine anno in cui, più che i successi personali, si sono festeggiati i traguardi raggiunti insieme e lo spirito di squadra che da sempre caratterizza il Ctl3.

Il Ctl3 festeggia lo spirito di squadra e i risultati raggiunti

I festeggiamenti si sono tenuti venerdì 6 dicembre presso la sala ricreativa delle scuole medie di Bernareggio: grande la partecipazione con oltre 100 persone presenti per stare piacevolmente insieme e ricordare gli eventi del 2024 ed accogliere i nuovi arrivi del 2025.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Novità assoluta per il prossimo anno il ritorno di tutta la compagine degli atleti che era in prestito alla Atletica Riccardi Milano. Un ritorno a "casa" dunque, in un Ctl3 che nell'ultima stagione ha partecipato con successo ai vari campionati italiani conquistando l’ottavo posto nella staffetta 4x400 under 18. Da segnalare anche la partecipazione ai campionati italiani di corsa campestre, ai societari under 18, al meeting di diamond league di Monaco e molto altro.