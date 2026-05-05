Il CTL3 impegnato in tutti i campi regionali

Fine settimana intensissimo per il CTL3 Atletica Bernareggio impegnato in tutti i campi regionali e nazionali
Le gare
Brescia ha ospitato il meeting di contorno ai Campionati regionali di prove multiple giovanili. Per i 400centisti juniores del CTL3, molto bene Luca Bo che chiude con il personale in 51.04, poi Davide Cremonini in 51.07 e Tommaso Bregni in 51.29 (questi due in prospettiva “andranno” su gare più lunghe come gli 800).
Nei metri 200 primato per Maxmilian Mengon con 23.44, un pò sottotono invece Giulia Massone indisposta in questi giorni. Esordio per il master M35 negli 800 Andrea Balconi che sigla un 2.10.68
A Busto Arsizio, domenica 3 maggio, nel Meeting internazionale ESET WDM Night si esprimono bene nei metri 600, seppur molto giovani, sia Davide Cremonini con 1.24.52 che Tommaso Bregni in 1.25.31.
Bravissima nei 1500 la veterana Sabrina Passoni che sigla lo stagionale in 4.52.93.
Ottima prova, infine, dell’aggregato Luca Ronchi (corre per Luciani Sport, ora vive a Borgomanero) seguito a 360 gradi dal team CTL3 che è quindicesimo alla Stramilano, ma quarto degli italiani, e chiude la sua mezza maratona in 1h08.26