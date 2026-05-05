risultati di squadra

Il CTL3 impegnato in tutti i campi regionali

Molto positive le prestazioni di Bo e Mengon. E Sabrina Passoni sigla lo stagionale

Il CTL3 impegnato in tutti i campi regionali

Bernareggio · 05/05/2026 alle 08:17

Fine settimana intensissimo per il CTL3 Atletica Bernareggio impegnato in tutti i campi regionali e nazionali

Le gare

Brescia ha ospitato il meeting di contorno ai Campionati regionali di prove multiple giovanili. Per i 400centisti juniores del CTL3, molto bene Luca Bo che chiude con il personale in 51.04, poi Davide  Cremonini in 51.07 e Tommaso  Bregni in 51.29 (questi due in prospettiva “andranno” su gare più lunghe come gli 800).

Nei metri 200 primato per Maxmilian Mengon con 23.44, un pò sottotono invece Giulia Massone indisposta in questi giorni. Esordio per il master M35 negli 800 Andrea Balconi  che sigla  un 2.10.68

A Busto Arsizio, domenica 3 maggio,  nel Meeting internazionale ESET WDM Night si esprimono bene nei metri 600, seppur molto giovani, sia Davide Cremonini con  1.24.52 che Tommaso Bregni in 1.25.31.

Bravissima nei 1500 la veterana Sabrina Passoni che sigla lo stagionale in 4.52.93.

Ottima prova, infine,  dell’aggregato Luca Ronchi (corre per Luciani Sport,  ora vive a Borgomanero) seguito a 360 gradi dal team CTL3 che è quindicesimo alla Stramilano, ma quarto degli italiani, e chiude la sua mezza maratona in 1h08.26

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