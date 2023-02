Il fine settimana degli arcieri di Besana tra podi individuali e di squadra

Fine settimana di gare impegnative per gli arcieri della Polisportiva Besanese.

Arcieri di Besana al “38° Torneo Indoor G.A.P. Solese”

I più grandi del gruppo di Besana hanno partecipato al “38° Torneo Indoor G.A.P. Solese” a Bollate, in provincia di Milano, dove una Sara Patri in buona forma si è posizionata al 3° posto nell'arco olimpico senior femminile (522). Tre le medaglie di squadra si segnala il 1° posto di squadra senior Femminile Patri, Cappelletti, Ferrari (1278) e il 2° posto di squadra master maschile per Durante, Crippa, Riboldi (1546) oltre che il 1° posto di squadra master femminile per Corti, Redaelli, Muzzupappa (1469).

In gara anche al “2° Indoor Giovanile Tre Torri”

Al “2° Indoor Giovanile Tre Torri” di Robecchetto con Induno, sempre in provincia di Milano, i ragazzi bianco rossi non hanno deluso le aspettative: a partire dal 1° posto junior maschile di Villa Matteo (543), al 1° e 3° posto allieve femminile di Agrati Camilla (516) e Ormenese Greta (506) e al 2° posto junior femminile di Ribotto Erika (487).

C’è posto anche in questo caso per le medaglie di squadra: 1° posto di squadra junior maschile per Villa, Sinigaglia, Bugatti (1561) e 1° posto di squadra allieve femminile per Agrati, Ormenese, Sala (1491).

Doppia gara nel weekend per Agrati e Villa

Alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica che determina l’ammissione ai nazionali di Rimini del prossimo marzo, Agrati Camilla e Villa Matteo, con una doppia gara nel fine settimana, portano a casa rispettivamente anche un 1°posto allieve femminile (527) e un 2° posto junior maschile (538) all’"Indoor 18 m ASD Arcieri Del Castel" di Castel D’Ario, in provincia di Mantova.

Le foto del weekend di gare