Con la sua salita, la chiesetta e il museo il Ghisallo è uno dei luoghi simbolo del ciclismo e domenica 29 settembre accoglierà tanti giovani ciclisti tra cui gli Allievi del Velo Club Sovico.

Il Ghisallo attende i giovani del Velo Club Sovico

Gli atleti della formazione del presidente Maurizio Canzi sono pronti per affrontare i 63 chilometri della Albese con Cassano – Ghisallo- Memorial Frigerio e Brenna, classicissima del calendario di categoria che nel 2010 fu vinta proprio da un atleta del Velo Club Sovico: Nicolò Oggioni.

La manifestazione, valevole come prova dell’Oscar TuttoBICI, muoverà da Albese con Cassano alle 10.20 e, dopo alcune tornate di un circuito locale, il gruppo di circa 200 atleti farà rotta verso Canzo e Asso per poi cominciare a salire al Ghisallo dove l’arrivo è previsto per le 12.00 circa.

Maria Acuti favorita nella gara femminile

Alla Giornata Nazionale della Bicicletta del Ghisallo è attesa anche Maria Acuti (Velo Club Sovico powered by Vangi Ladies Team). L’atleta mantovana, vincitrice lo scorso anno della Cesano Maderno – Ghisallo, è anche in questa stagione una delle favorite della gara femminile.

Appuntamento in provincia di Lecco per i Giovanissimi che questa domenica saranno impegnati nel trofeo Comune di Nibionno, manifestazione che inizierà alle 14.30.