Come anticipato sul Giornale di Seregno in edicola martedì 29 ottobre, Cesano Maderno potrebbe ospitare il Giro d’Italia 2025.

Il Giro d’Italia 2025 farà tappa in città

Il condizionale è d’obbligo perché la Rcs Sport, che organizza la corsa più amata, svelerà ufficialmente date e percorsi dell’edizione numero 108 del Giro d’Italia martedì 12 novembre, a Roma. Quindi, al momento, non c’è la certezza, ma le indiscrezioni si rincorrono da Nord a Sud sui maggiori siti di informazione ciclistica e tra gli appassionati della più importante corsa ciclistica italiana.

Cesano Maderno, dovrebbe accogliere l’arrivo di una delle ultime tappe, quella con partenza da Morbegno. Gli emissari dell’organizzazione avrebbero già effettuato i sopralluoghi per visionare il percorso. D’altra parte il primo cittadino, Gianpiero Bocca, già l’anno scorso, in occasione della partenza da piazza Esedra della quinta tappa del Giro Next Gen, quello dedicato ai migliori ciclisti under 23 del mondo, aveva fatto intuire di essere intenzionato a portare a Cesano la corsa maggiore. O meglio, riportare, visto che c’era già stata nel 2008, con una tappa a cronometro con partenza dal cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo, e ventinove anni prima, nel giugno 1979, sempre per una tappa a cronometro.

Sicuramente sarà un onore per la città. La gara inizierà il 9 maggio e terminare il 1° giugno; partenza in Albania e arrivo a Roma.

(in copertina Nel cortile d’onore di Palazzo Arese Borromeo, la folla alla partenza della cronometro del 2008 - foto d’archivio)