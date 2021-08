Il grande Aldo Corno ritorna in panchina e allenerà a Giussano

Basket Femminile: bomba di mercato nel campionato di serie B lombardo.

Basket Femminile, il pluri decorato Aldo Corno ritorna in panchina e allenerà a Giussano

Il mercato estivo del basket femminile ha lanciato la sua super bomba ed è esplosa sulla serie B lombarda che si arricchisce di fatto dell'arrivo di un super personaggio, un'autentica leggenda che va a impreziosire il movimento cadetto rosa.

Stiamo parlando di Aldo Corno il più grande allenatore vincente della storia del basket italiano che molti tifosi lariani lo ricordano come pluri decorato alla guida della indimenticabile Pool Comense negli anni 90 e anche per aver diretto per tre volte da ct la nazionale azzurra maggiore e che ora ha deciso di tornare in panchina accettando la proposta di guidare le Foxes dell'OFG Basket Team Giussano compagine ambiziosa della serie B Lombarda.

Corno aveva allenato fino al 2019 a Vicenza in serie A2 femminile mentre in precedenza era reduce da due esperienze oltre confine in Francia e in Svizzera a Riva San Vitale.

Una gloriosa carriera

Ricordiamo che Corno ha vinto in carriera ben 12 scudetti di cui 8 con la Comense, 6 coppe Italia di cui 5 con la Comense, 4 Supercoppe Italiane tutte con la Comense. Il tutto impreziosito da ben 6 Euroleghe femminili di cui due con la Comense nel 1993-94 e nel 1994-95 e un Mundialito per club vinto nel 1996 sempre con la Comense, senza dimenticare le due Coppe Ronchetti alzate con la Famila Schio.

Un autentico forziere di allori e trofei che fa di Aldo Corno l'allenatore più vincente del basket femminile italiano, un autentico guru, che ora a 71 anni da deciso di tornare in panchina e ripartire dalla serie B alla testa di Giussano.