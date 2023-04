Il judoka besanese Sergio Valli conquista l'oro in Francia

Un altro fine settimana d’oro per il judo besanese che ha brillato a Tours in Francia con Sergio Valli.

L'atleta besanese Sergio Valli conquista l'oro in Francia

Classe 1967, Valli ha preso parte al 20° International Open Masters Adidas, storica competizione internazionale riservata ai judoka classe veterani, in preparazione al Campionato Europeo che si disputerà il prossimo giugno a Podcetrtek, in Slovenia.

Nella categoria di peso superiore della sua – Valli gareggia normalmente nella categoria fino a 66 kg, ma in via eccezionale ha combattuto con atleti fino a 73 kg – l'atleta di Besana ha superato agilmente i primi due incontri approdando ad una semifinale molto complessa in cui ha dovuto dapprima gestire uno svantaggio, passando quindi in rimonta fino alla vittoria.

Nella finalissima è stato ancora una volta Valli a marcare il punto decisivo ottenendo la vittoria e la medaglia d’oro prima dello scadere del tempo regolamentare a scapito dell’avversario finlandese.