Il match contro Pavia finisce in parità. Un punto importante per il Real Meda

E' finito 2-2 il match tra Pavia Academy e Real Meda, disputatosi sabato 25 febbraio. Un punto importante quello portato a casa dalle ragazze di Meda che ora si preparano ad affrontare la sfida del 12 marzo in casa contro l’Independiente Ivrea.

Una gara, quella di sabato, contrassegnata nel primo tempo da equilibrio e determinazione da parte della squadra medese, apparsa invece un po' stanca nel secondo tempo. Nonostante questo il Real è riuscito a riportare la partita in parità e per un soffio ha mancato la vittoria.

Il primo tempo

Ma andiamo con ordine. Al 10’ del primo tempo, dopo una fase di studio reciproca, GiuliaRagone serve Francesca Sironi che a sua volta passa a Greta Podda. La numero 14 crossa in area per Ragone, che colpisce di testa, ma salva Groni. Al 23’

Anita Coda serve Sironi, che crossa. Rebecca Arosio prova l'impatto in semirovesciata, ma il pallone sfila a lato. Dopo due minuti, Zella batte un calcio di punizione, Accoliti colpisce di testa, ma Elena Ripamonti ci arriva e respinge il pallone. Prova a ripartire il Real Meda in contropiede, con Sironi e Coda. La numero 23 serve Mariani, che va al tiro dalla

distanza, ma viene parato.

Il gol del vantaggio

Al 32’ dopo una buona rete di passaggi, Rebecca Arosio serve Laura Roma, che fa partire un tiro-cross, ma trattiene Groni. Rispondono subito le avversarie con Codecà, ma salva Chiara Rovelli. Dopo un minuto, ci riprova Codecà, ma

Ripamonti manda in angolo. Al 34’ Podda serve Sironi e mette al centro per Arosio. La numero 11 di testa colpisce Groni, che manda in angolo. Al 36’ Coda recupera palla e la protegge, passa a Roma, che serve nuovamente l’attaccante. Coda si gira e segna dai sedici metri sul secondo palo.

Real Meda in vantaggio. Al 38’ Zecchino lancia Accoliti al limite dell’area Ripamonti esce e para a terra. Il primo tempo finisce sul punteggio di 0-1 in favore delle brianzole.

Un buon primo tempo per le Black Panthers che sono riuscite a contenere le avversarie e a portarsi in vantaggio.

Il secondo tempo

Ad inizio secondo tempo vige l’equilibrio tra le due squadre, ritmi comunque alti. Al 53’, primo cambio della gara: esce

Zanetti ed entra Avallone. Dopo due minuti, le Black Panthers recuperano palla e ripartono, Sironi passa a Coda, che va al tiro, ma il pallone supera la traversa.

Rispondono le padrone di casa con il colpo di testa pericoloso di Accoliti, che però esce di poco. Poco dopo sempre Accoliti ci riprova, crossando in area per le compagne, ma Longo di testa spedisce in angolo. Sul calcio d’angolo Codecà riesce ad infilarsi, recuperare una ribattuta e a mettere in rete il pareggio. Al 61’ per il Pavia esce Zecchino ed entra Longoni. Dopo due minuti doppio cambio per il Real Meda escono Ragone e Arosio, entrano Chiara Ferrario e Silvia Campisi.

Il vantaggio del Pavia

Per il Pavia esce Devecchi ed entra Grumelli. Al 66’ Codecà si libera della difesa avversaria e va al cross, dove ci arriva Avallone, che porta in vantaggio il Pavia. Due minuti dopo Denise Carabetta entra al posto di Costanza Molteni. Al 70’ la partita è stata interrotta per circa sette minuti a causa dello spegnimento delle luci del campo. Al 77’ cambi per entrambe le squadre, per il Real Meda Aurora Bacullo entra al posto di Sironi.

Il pareggio

Per il Pavia esce Cozzani ed entra Tugnoli. Dopo tre minuti, occasione per il Real Meda con una buona iniziativa di Ferrario, servita da Campisi, ma mandano in angolo. Dalla bandierina va Coda, che mette in area e ci arriva Mariani di testa, che insacca la rete del pareggio.

L’arbitro assegna otto minuti di recupero. Al 90’+2’ Ferrario passa a Roma, che mette in area dove Bacullo serve Coda. Ma il tiro della numero 23 supera la traversa. Ferrario successivamente riprova a crossare in area verso Coda, ma Groni esce con i piedi e allontana la sfera.

