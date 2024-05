Il Meda resta in Eccellenza. Il ritorno contro l'Accademia Pavese viene vinto dagli ospiti, ma il computo totale dei gol (3-1 per i bianconeri nella gara d'andata) premia i ragazzi di Giovanni Cairoli.

Primo tempo avaro di emozioni, il Meda tiene bene le posizioni e concede poco agli avversari, creando pericoli con le conclusioni di Schinetti e Lanzarini, che però non inquadrano lo specchio della porta.

Sembra fatta, ma in avvio di ripresa il rigore di Zani dà fiducia all'Accademia, che trova il secondo gol con Laraia. Nel mezzo due super occasioni per Cappellini, sulla seconda è monumentale Belitrandi. Serve soffrire, e al minuto 34 c'è lo sliding door della stagione: Bruschi colpisce un palo clamoroso, sulla ripartenza il Meda è sorpreso, Zani salta anche Chierico ma manda clamorosamente a lato. Nel finale Valtulina si procura e trasforma il rigore decisivo che scatena la grande festa sugli spalti e al Città di Meda.

MEDA-ACCADEMIA PAVESE 1-2

MARCATORI 5' st rig. Zani (A), 30' st Laraia (A), 53' st rig. Valtulina (M).

MEDA (4-3-2-1) Chierico; Ambrosini, Romano, Bianchi, Bruschi; De Vincenzi, Laribi (25' st N. Molteni), Pozzoli (6' st Martino); Lanzarini (6' st Cappellini), Schinetti (30' st Valtulina); De Lauso (6' st Crea). A disp. Cassina, Ferraroli, Gualtieri, Maugeri. All. Cairoli

ACCADEMIA PAVESE (3-4-2-1) Belitrandi; Velaj, Filadelfia, Curci (1' st Caprioli); Maggi (2' st Castillo, 22' st Nappo), Molinari (14' st Calabro), Parissenti, Gambazza; Laraia, Casiroli (39' st Jaupi); Zani. A disp. Angileri, Gabusi, Bignami, Franchini. All. Gaudio

Arbitro Zamagna di Saronno

Note Giornata soleggiata e calda, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300. Ammoniti Laribi, Molinari, Ambrosini, Romano, Bruschi, Crea, De Vincenzi, Chierico. Espulsi: Cassina (M), Marchetti (dir. A). Angoli 4-3. Recupero 2', 7'.