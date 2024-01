Con un colpo di testa di Marco Valtulina comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno del Meda che supera il Verbano dando così continuità alla vittoria sull'Accademia Pavese con cui aveva chiuso il 2023.

Il Meda supera Verbano e torna a casa con tre punti

Un successo di misura ma più che mai meritato, coi i ragazzi della squadra di Meda bravi ad approcciare subito al meglio il match e a sbloccarlo al minuto 17 con la giocata di Filomeno sulla sinistra, il cross del numero 11 per il colpo di testa di Valtulina che porta quindi la squadra ospite in vantaggio per 1-0.

Un vantaggio meritato viste le tante occasioni create soprattutto in avvio di partita, col Meda che meritava sicuramente un vantaggio più ampio all'intervallo (palo esterno di Valtulina, tra le altre). Nella ripresa, invece, un po' più di confusione ma i bianconeri stringono le maglie difensive e portano a casa tre punti vmolto importanti.

Raggiante Giovanni Cairoli a fine partita:

"Il primo tempo è un delitto che non sia finito 3-0 per tutte le occasioni create soprattutto in avvio, nella ripresa c'è stata un po' più di confusione, ci poteva stare perché era una partita fondamentale e posso capire un po' di paura. Ora dobbiamo continuare così, lavorare come abbiamo sempre fatto anche quando i risultati non arrivavano".

Domenica prossima altra trasferta per i nostri ragazzi, impegnati sul campo della Caronnese.

Il tabellino

VERBANO-MEDA 0-1

MARCATORE: 17' Valtulina.

VERBANO: Ragone, Pedrazzini, Segantini, Sberna, Angeloni, Rovedatti, Di Nardo (21’ st Cancedda), Di Marco, Vara, Tramutoli (5’ st Ferrari), Federico. A disposizione: Gargarella, Trozzo, Vaccarin, Pisani, Ponti, Hamidi, Pasello. Allenatore: Bortolato.

MEDA: Chierico, Martino, Orsi (21’ st Bruschi), Laribi, Ambrosini, Bianchi, Guarnacchia (23’ st Cappellini), Lanzarini (15’ st Pozzoli), Mazzini, Valtulina (25’ st Maugeri), Filomeno. A disposizione: Cassina, Romano, Schinetti, De Vincenzi, Molteni. Allenatore: Cairoli

ARBITRO: Monti di Como.

AMMONITI: Segnantini (V), Vara (V), Ferrari (V), Martino (M), Laribi (M), Ambrosini (M), Lanzarini (M)