Il meglio del basket giovanile italiano si dà appuntamento a Seveso dal 6 all’8 giugno 2025 per l’attesissima quattordicesima edizione della PGC Under 20 Summer League, l’evento organizzato dal Progetto Giovani Cantù e diventato ormai una tappa fondamentale per il futuro della pallacanestro nazionale.

Il meglio del basket giovanile si ritrova in Brianza

La manifestazione riunirà al PalaPrealpi di Seveso, momentanea casa della PallacanestroCantù mentre stanno ultimando i lavori della nuova Arena – 72 tra i migliori talenti italiani delle annate 2005, 2006 e 2007 e selezionati su invito. Suddivisi in 6 squadre, guidate da altrettanti allenatori professionisti, gli atleti si sfideranno in 9 partite ad alta intensità e saranno sottoposti a test atletici e valutazioni fisiche da parte dello staff medico del PGC.

Oltre le partite: formazione, scouting, comunità

Accanto al torneo, sono previsti eventi collaterali di grande valore: clinic per allenatori e preparatori fisici, tavole rotonde sul basket giovanile e un torneo 3 contro 3. Un’occasione imperdibile anche per addetti ai lavori, scout e società di Serie A, A2 e B, alla ricerca di nuovi talenti da inserire nei rispettivi roster.

Un territorio che vive di pallacanestro

Cantù è da sempre sinonimo di basket, e la Summer League si inserisce nel solco di una tradizione solida e partecipata. L’edizione 2025 promette di attrarre centinaia di spettatori, grazie a un programma intenso e coinvolgente, che rende Seveso per tre giorni il cuore pulsante del basket giovanile italiano. Non solo tra i più talentuosi prospect U20 delpanorama italiano ma anche un intero weekend dedicato al basket con il S.Bernardo 3x3 riservato ai più giovani e competitivi che potranno sfidarsi in un clima di pura adrenalina. Partner, sponsor e visibilità

L’evento sarà sponsorizzato da Cantù Sports Holding, con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio e il sostegno del Comune di Seveso, la collaborazione di Italia dei Giochi, il patrocinio di LNP e FIP.

"Come Assessore allo Sport, sono profondamente orgoglioso che Seveso ospiti ancora una volta un evento di altissimo livello come la PGC Under 20 Summer League, giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione - ha detto l' assessore allo sport del Comune di Seveso (che ha concesso il patrocinio all'evento) Marco Mastrandrea. Accogliere il meglio del basket giovanile italiano al PalaPrealpi è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità, che da sempre vive con passione e partecipazione il mondo della pallacanestro.

Ringrazio il Progetto Giovani Cantù per la fiducia rinnovata e per l’eccellente lavoro che svolge nella crescita dei giovani talenti, offrendo loro un’occasione concreta di confronto, sviluppo e visibilità. Manifestazioni come questa non sono solo sport, ma anche formazione, educazione e opportunità per il territorio.