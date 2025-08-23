Il Milan Primavera lunedì giocherà a Verano

Calcio

In campo alle 16.30, allo Sportitalia Village, contro il Sassuolo

Importante partita lunedì sul terreno di gioco dello Sportitalia Village di Verano: in campo il Milan Primavera che sfiderà il Sassuolo.

Fischio di inizio lunedì 25 agosto alle 16.30

Non sono i big allenati di Massimiliano Allegri, ma tra loro sicuramente c'è qualche campioncino del futuro. E lunedì 25 agosto 2025 i tifosi del Diavolo residenti in Brianza li potranno vedere da vicino. Il Milan Primavera, infatti, alle 16.30 scenderà in campo per la seconda giornata di campionato allo Sportitalia Village di Verano Brianza (casa della Folgore Caratese, militante in serie D): a sfidarlo sarà l'ambizioso Sassuolo, che alla prima giornata ha imposto un 2-2 casalingo alla Juventus.

"Trasloco forzato"

A causa dei lavori al Puma House of Football (il mitico centro sportivo Vismara) di Milano, infatti, i giovani rossoneri hanno provvisoriamente spostato la sede delle loro partite casalinghe a Novara. Ma allo stadio Piola la Lega Pro ha programmato il match tra i biancoblu di casa e l'Inter Under 23, prima giornata del girone A di Serie C, costringendo la Primavera del Milan a un ulteriore trasloco.

Il Milan Primavera in scena in Brianza

Buon per i tifosi rossoneri residenti nella Brianza monzese, lecchese e comasca, che per una volta potranno assistere a un match di livello elevato e di provare a scorgere chi tra i ragazzi in campo potrà in un futuro neanche troppo lontano esordire a San Siro con la prima squadra. L'appuntamento per la partita tra Milan e Sassuolo, seconda giornata del campionato di Primavera 1, è dunque per le ore 16.30 di lunedì 25 agosto allo Sportitalia Village di Verano Brianza.