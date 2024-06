Il Milan trionfa alla Sportitalia Village Cup Pro

​Si è conclusa la prima edizione della Sportitalia Village Cup Pro, il torneo organizzato dall’U.S. Folgore Caratese che ha visto partecipare ben dodici squadre della categoria esordienti 2012. A trionfare è stato il Milan, medaglia d’argento conquistata dal Monza e terzo posto per il Brescia.

La vittoria del Milan

Fischio d’inizio avvenuto alle 9 in contemporanea su due campi del centro sportivo biancazzurro. Due gironi da sei squadre per un totale di trenta partite, concluse con Milan e Cremonese teste di serie per la fase a eliminazione diretta. Ai quarti il Brescia ha battuto la Cremonese per 3 a 1, il Monza l'Albinoleffe 1-0, il Como il Sassuolo 2-1 e il Milan il Lecco 4-1

In semifinale i rossoneri hanno avuto la meglio sul Brescia con un perentorio 2-0. Mentre il passaggio del turno del Monza contro il Como viene deciso ai rigori dopo un’incredibile rimonta da 2-0 a 2-2 nei tempi regolamentari.

La finale

Il Milan trascinato dal capocannoniere del torneo, Andrea Kostyuk, si è imposto per 3-0 sui brianzoli aggiudicandosi la prima edizione della Sportitalia Village Cup Pro 2024. La finalina 3º/4º posto ha visto protagonista il Brescia che ha concluso il torneo con il 4-0 maturato contro il Como. Premiati anche Leonardo Gorla del Como come Miglior Giocatore e Stefano Vono del Monza come Miglior Portiere, oltre Andrea Kostyuk, come detto, capocannoniere del torneo.

La Folgore Caratese conclude il torneo nella fase a gironi, ma restano le ottime prestazioni in campo contro il Milan (0-1 per i rossoneri) e i pareggi contro Como e Brescia.

A premiare il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BCC di Carate Brianza, main sponsor del torneo, Ruggero Redaelli che a margine dell’evento ha dichiarato: