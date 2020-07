Il novese Zanimacchia esordisce in serie A

Luca Zanimacchia ha esordito in serie A con la maglia della Juventus.

In campo con i campioni

Il novese, 22 anni da pochi giorni, è entrato in campo nella partita che i bianconeri hanno giocato a Cagliari mercoledì sera. Sul campo è maturata la sconfitta per 2-0, ma per Zanimacchia di certo c’è la soddisfazione di essere sceso in campo con i giocatori che hanno appena vinto il nono scudetto consecutivo della squadra torinese. Così, Luca, entrato in campo al 61esimo minuto al posto di Miralem Pjanic, si è trovato a condividere campo e colori con Cristiano Ronaldo e con altri assi di livello mondiale come Leonardo Bonucci e Gigi Buffon.

Zanimacchia, che anno

L’esordio con i grandissimi arriva dopo che qualche convocazione gli aveva permesso già di respirare da vicino l’aria della serie A. Inoltre, il novese è reduce da una stagione con la formazione Under 23 bianconera ricca di soddisfazioni. In particolare, Zanimacchia, insieme ai compagni di avventura, ha vinto la Coppa Italia di serie C, mettendo così un primo trofeo nella sua bacheca di calciatore professionista.

Subito il bis?

Possibile che il ragazzo di Nova Milanese possa essere in campo anche nell’ultima di campionato, contro la Roma. Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, nel dopogara di Cagliari ha infatti prospettato la volontà di schierare tutto il gruppo Under 23 per la partita con i giallorossi. Intanto, Zanimacchia (che attualmente avrebbe un valore di mercato di 275mila euro), attaccante esterno che può giocare anche dietro la punta si gode il momento: per una notte è stato un campione d’Italia.