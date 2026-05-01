Ciclismo

Il Pool Cantù – Sovico mette a segno una tripletta

Straordinaria presentazione del Pool Sovico Cantù che piazza I suoi atleti sui tre gradini del podio al Memorial Bianco

Il Pool Cantù – Sovico mette a segno una tripletta

Sovico · 01/05/2026 alle 19:14

di

 Solo maglie gialle sul podio del Memorial Bianco

La gara

Il Pool Cantù – Sovico – GB Team domina il Memorial Bianco di Costigliole Saluzzo con una grande prova di squadra che ha portato Simone Marconi a tagliare il traguardo con 4” di vantaggio sul gruppo regolato dai compagni di squadra  Fabio Di Leo, secondo, e  Lorenzo Soldarini, terzo.

Emanuele Patruno completa la festa dei ragazzi diretti da Ferrari, Alberti e Buttini concludendo al quinto posto.

 La classifica 

 

1. MARCONI SIMONE– POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM – 01:17:37

2. DI LEO FABIO – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM – a 4″

3. SOLDARINI LORENZO – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM –

4. CARLONI FRANCESCO– ASD PEDALE CASALESE ARMOFER –

5. PATRUNO EMANUELE – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM –

6. MORA ALESSIO – TEAM PIÙSPORT –

7. SESTINI LUCA FRANCESCO– ASD PEDALE CASALESE ARMOFER –

8. LANTERMINO TOMAS – VIGOR – CYCLING TEAM –

9. SOLENNE MANUEL – MADONNA DI CAMPAGNA – *

10. CAORSI ELIA – TEAM PIÙSPORT –

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