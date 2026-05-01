Il Pool Cantù – Sovico mette a segno una tripletta

Solo maglie gialle sul podio del Memorial Bianco
La gara
Il Pool Cantù – Sovico – GB Team domina il Memorial Bianco di Costigliole Saluzzo con una grande prova di squadra che ha portato Simone Marconi a tagliare il traguardo con 4” di vantaggio sul gruppo regolato dai compagni di squadra Fabio Di Leo, secondo, e Lorenzo Soldarini, terzo.
Emanuele Patruno completa la festa dei ragazzi diretti da Ferrari, Alberti e Buttini concludendo al quinto posto.
La classifica
1. MARCONI SIMONE– POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM – 01:17:37
2. DI LEO FABIO – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM – a 4″
3. SOLDARINI LORENZO – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM –
4. CARLONI FRANCESCO– ASD PEDALE CASALESE ARMOFER –
5. PATRUNO EMANUELE – POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM –
6. MORA ALESSIO – TEAM PIÙSPORT –
7. SESTINI LUCA FRANCESCO– ASD PEDALE CASALESE ARMOFER –
8. LANTERMINO TOMAS – VIGOR – CYCLING TEAM –
9. SOLENNE MANUEL – MADONNA DI CAMPAGNA – *
10. CAORSI ELIA – TEAM PIÙSPORT –