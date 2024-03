Il primo cittadino di Seregno tra i pali della Nazionale Italiana Sindaci

"Una bella esperienza". L'ha definita così Alberto Rossi, primo cittadino di Seregno, la trasferta a Coverciano vissuta la scorsa settimana dove ha vestito i panni del sindaco in maniera del tutto insolita, ovvero come portiere della Nazionale Italiana Sindaci.

Rossi, insieme a molti altri sindaci italiani, ha preso parte ad un test partita sui campi del centro tecnico federale di Coverciano dove, è risaputo, si allena anche la Nazionale di calcio dei professionisti. Per il sindaco di Seregno si è trattato delle prima volta, aspetto che ha reso l'esperienza ancora più emozionante, come lui stesso ha confermato:

"Sabato ho preso parte per la prima volta a una bellissima esperienza, quella della Nazionale Italiana Sindaci. Una squadra con Sindaci provenienti da tutta Italia che dal 2002 ha organizzato tante bellissime iniziative e manifestazioni di beneficienza e solidarietà, in varie città d’Italia e all’estero. Davvero una realtà bella e speciale… e poi giocare a Coverciano è un’emozione che certo non capita tutti i giorni (a maggior ragione se non giochi una partita da cinque anni!)".