Il Real Meda annuncia il ritorno in rosa di Greta Dalla Pria

Il Real Meda ha annunciato oggi, sabato 9 settembre, il ritorno in rosa della calciatrice Greta Dalla Pria.

Nata a Carate Brianza, classe 2002, la giovane ricopre il ruolo di difensore centrale, occasionalmente agendo come terzino sinistro. Il suo percorso nel mondo del calcio ha avuto inizio a soli 5 anni, quando ha iniziato a giocare con ragazzi

nell'oratorio di Carate. Successivamente, all'età di 9 anni, si è trasferita a Mariano Comense, dove ha continuato a giocare in una squadra di calcio maschile.

Nel 2014, all'età di 12 anni, è stata notata da un osservatore del Real Meda, il che ha segnato l'inizio del suo percorso con il club, passando dalle giovanili fino alla prima squadra. Ha giocato in Serie B e successivamente in Serie C fino al 2020, quando ha ricevuto l'opportunità di unirsi al Sassuolo.

Ha trascorso il suo tempo a Reggio Emilia, allenandosi con la Primavera e la Prima squadra, fino a decidere il ritorno

a Meda nell'agosto 2023.

"Sono molto felice di essere tornata a Meda e quindi anche un po' a casa - sono state le prime parole della calciatrice. Ho ritrovato tante vecchie compagne con cui ho condiviso molto, e di questo non posso che esserne entusiasta. Arrivo da un periodo molto difficile e delicato per me, con alti e bassi. Per questo, desidero ringraziare la società per la fiducia riposta in me. L'obiettivo principale sarà ritrovare lo stato di forma ottimale e tornare presto al 100% per aiutare il mister e la squadra a raggiungere tutti gli obiettivi che ci prefisseremo da qui alla fine del campionato".