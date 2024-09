Il Real Meda prosegue il suo cammino in campionato con una netta vittoria per 5-0 in trasferta contro il Sedriano.

Il Real Meda travolge il Sedriano

La squadra ospite domina l’incontro, imponendo il proprio gioco e concretizzando le occasioni create, mantenendo una difesa solida per tutta la durata della gara.

Primo tempo

La prima occasione arriva al 12’, quando una punizione battuta da Roma dalla destra trova Vlassopoulou di testa, ma la palla finisce a lato. Due minuti dopo, un cross di Roma viene raccolto da Roventi, che però calcia debolmente e consente a Locatelli di parare facilmente.

Il Real Meda insiste e al 21’ crea una nuova opportunità: una punizione di Vergani dalla sinistra viene spizzata di testa da Mariani, ma il pallone finisce a lato. Al 36’, il match si sblocca: un calcio d’angolo battuto da Roma viene respinto dal portiere sul palo, rimbalza su un difensore e finisce in rete per l’autorete del vantaggio del Real Meda.

Le ospiti trovano il raddoppio appena sei minuti più tardi, al 42’: Mariani realizza un gran tiro al volo da fuori area che non lascia scampo a Locatelli. Al termine del primo tempo, il Real Meda conduce 2-0.

Secondo tempo

Nel secondo tempo, il Sedriano cerca di reagire. Al 51’, Sguinzi prova una punizione insidiosa, ma Ripamonti devia in angolo. Al 65’, il Real Meda allunga ancora: Indomenico calcia da fuori area e la palla si insacca sotto la traversa per il 3-0.

Al 74’, Podda sfrutta un cross preciso di Sesini e firma il quarto gol della partita. Solo cinque minuti dopo, al 84’, Mariani sigla la sua doppietta personale, finalizzando un ottimo assist di Sesini che la libera davanti alla porta.

Nel finale, al 92’, Sesini sfiora nuovamente il gol con un’azione personale sulla fascia, ma il suo tiro esce di poco a lato. La partita si conclude con una vittoria per 5-0 del Real Meda, che porta a casa tre punti fondamentali e conferma un’ottima forma in questo inizio di stagione.