Il Renate ritrova il successo: vittoria a Trieste

Calcio - Serie C

Le Pantere tornano al successo su un campo storico come quello del Nereo Rocco

Vittoria pesante per il Renate sul campo della Triestina.

La partita

Il Renate ritrova il sorriso e si lascia alle spalle il recente rallentamento (quattro partite consecutive senza risultato pieno) andando a vincere al Rocco di Trieste. I brianzoli, la cui formazione iniziale è stata decisamente ritoccata da Roberto Cevoli rispetto alle ultime uscite. regolano i giuliani grazie alla gran giornata di Tommy Maistrello: il centravanti è infatti vero trascinatore e trova un gol per tempo, costringendo la Triestina alla resa. Il compito delle Pantere si è fatto anche più facile in avvio di ripresa, quando il centrocampista della Triestina Crimi è stato espulso per doppia ammonizione.

Il tabellino

TRIESTINA - RENATE 0-2

Reti: 38' e 24' st Maistrello.

Triestina: (3-5-2) Offredi; Negro (26' Volta), Ligi, Lopez; Rapisarda, Crimi, Calvano (1' st Ala-Myllymaki), Procaccio (30 'st Sarno), Galazzi (20' st Iotti); De Luca, Gomez (20' st Trotta). A disp. Bova, Giorico, Baldi, Iacovoni, Martinez, St Clair. All. Bucchi.

Renate: (3-5-2) Pizzignacco; Anghileri, Silva, Ermacora (46' st Chakir); Spaltro (46' st Tedeschi), Marano (19' st Piscopo), Ranieri, Esposito G. (33' st Gavioli), Cicconi; Rossetti (19' st Esposito A.), Maistrello. A disp. Albertoni, Cugola, Merletti, Morachioli, Sini. All. Cevoli.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Note: espulso Crimi (T) al 5' st. Ammoniti Ermacora (R), Rossetti (R), Galazzi (T), Volta (T).

Renate, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Sudtirol 73, Padova 66, Feralpi Salò 55, Renate 54, Lecco 47, Triestina 47, Juventus U23 46, Pro Vercelli 44, Piacenza 39, Albinoleffe 37, Mantova 34, Fiorenzuola 33, Virtus Verona 32, Trento 31, Pro Sesto 29, Pro Patria 29, Pergolettese 28, Seregno 26, Giana 26, Legnago 26. Nel prossimo turno il Renate sarà ancora in trasferta, ospite di una Legnago Salus coinvolta nella lotta per non retrocedere.

