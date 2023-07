Il San Giorgio Limbiate è vicecampione d'Italia Csi. Purtroppo persa ai rigori la finale di Brescia contro l’Hellas Verbania: "E’ andata male ma ci siamo goduti un sogno"

Il San Giorgio Limbiate è vicecampione d'Italia Csi

"Ci siamo goduti un sogno", anche se in finale è arrivata una sconfitta che brucia davvero, il dirigente Giuliano Stramazzo non può che essere davvero orgoglioso del risultato raggiunto dai suoi ragazzi del San Giorgio Limbiate. Gli Open a 7 del dragone gialloverde domenica hanno infatti concluso il loro straordinario percorso ai campionati nazionali del Csi e a Brescia sarà pure arrivata la delusione della sconfitta ai rigori contro i neocampioni dell’Hellas Verbania, ma l’argento conquistato brilla davvero tanto.

Una stagione ricca di successi

Il san Giorgio, infatti, a inizio stagione non puntava a più di tanto se non confermare la massima categoria del Csi Milano appena raggiunta, ma vittoria dopo vittoria si è materializzata davanti ai loro occhi la possibilità non solo di giocarsi il titolo lombardo (poi vinto), ma anche di diventare campioni nazionali. La formula dei nazionali di Brescia prevedeva due gironi da tre squadre con un tabellone a eliminazione diretta e fra giovedì e venerdì i limbiatesi hanno battuto prima i campioni pugliesi dell’Altamura con un tap in a tempo scaduto e poi l’Astoria di Terni, sempre con una rimonta negli ultimi minuti.

La svolta in semifinale

Vincendo il proprio girone i gialloverdi sono passati direttamente in semifinale, dove hanno trovato di nuovo i campioni umbri:

"Al giovedì sembrava fossimo in vacanza – continua il dirigente – nelle prime partite eravamo un po’ svagati, ma in semifinale è arrivata la svolta: dopo 10 minuti eravamo sopra già 3-0".

7-4 il risultato finale che vuol dire finalissima con i piemontesi dell’Hellas Verbania.

La finalissima persa ai rigori

Domenica mattina al Centro sportivo san Filippo di Brescia era quindi il momento della verità per il san Giorgio. Il gran caldo non era proprio l’ideale, ma le due squadre si sono affrontate a viso aperto e proprio allo scadere dell’ultimo secondo, il Limbiate ha raggiunto il 3-3 per andare ai rigori. "Purtroppo i rigori sono così ed è andata male…"

"Ci siamo goduti un sogno"

C'è davvero tanto rammarico nelle parole del dirigente Stramazzo, che però non può che ricordare un percorso davvero straordinario: