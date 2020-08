Il Seregno puntella il centrocampo: ecco Tommaso Tentoni

Altro importante colpo di mercato per il Seregno calcio: preso Tommaso Tentoni. Il centrocampista classe ’97 vanta oltre 100 presenze in Serie C.

Cresciuto nell’Atalanta

Il neo centrocampista degli “Spartans”, seppur molto giovane, vanta già una carriera importante. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile dell’Atalanta, Tentoni nel 2015/2016 ha vinto il campionato di Serie D con la divisa del Forlì. Con la compagine romagnola ha giocato anche tra i Professionisti, dove vanta 110 presenze in Serie C suddivise tra appunto Forlì, Carrarese, Alessandria e Imolese. Un innesto indubbiamente importante per la mediana di mister Arnaldo Franzini, che potrà contare su una vera e propria fuoriserie. Nei giorni scorsi la società azzurra aveva annunciato la conferma di Martino Borghese (classe 1987), Sime Gregov (1989) e Luka Tomas (1992), tre colonne del Seregno che verrà.

TORNA ALLA HOMEPAGE