Il Seregno torna a vincere: piegato l'Albinoleffe

Calcio- Serie C

Con l'Albinoleffe si chiude un periodo avaro di soddisfazioni. Decide un rigore.

Il Seregno chiude un brutto periodo andando a vincere a Gorgonzola, in "casa" dell'Albinoleffe.

La partita

Il Seregno parte bene e dopo 10 minuti della sfida del Città di Gorgonzola è già in vantaggio: St Clair conquista un calcio di rigore, trasformato da D'Andrea. Gli azzurri arrivano da una settimana complicata, con tanto di società messa in vendita dal presidente, ma in campo la squadra risponde con carattere e qualità, tenendo a bada l'Albinoleffe del super cannoniere Manconi. Così, si va al riposo con gli azzurri in vantaggio. In avvio di ripresa è proprio Manconi ad andare vicinissimo al pareggio, ma il suo colpo di testa non è nello specchio della porta. Fumagalli fa buona guardia sugli altri tentativi, non particolarmente pericolosi, degli orobici e la squadra brianzola può tornare a celebrare una vittoria.

Il tabellino

ALBINOLEFFE-SEREGNO 0-1

Reti: 10' rig. D'Andrea.

Albinoleffe: Rossi, Riva, Nichetti, Tomaselli (19' st Petrungaro), Cori (26' st Ravasio), Manconi, Gusu (1' st Martignago), Giorgione, Poletti, Marchetti, Miculi (19' st Saltarelli). A disp. Facchetti, Piccoli, Galeandro, Michelotti, Doumbia,Genevier, Freri. All. Marcolini.

Seregno: Fumagalli, Zoia, Galeotafiore, Cernigoi (33' st Cocco), Cortesi, Rossi, Vitale, St Clair (39' st Anelli), Invernizzi, Borghese, D'Andrea. A disp. Lupu, Magnani, Aga, Ronci, Alba, Finetti, Pani, Marino. All. Mariani (squalificato - in panchina Cau).

Arbitro: Kumara di Verona.

Note: ammoniti Miculi, Tomaselli, Riva (A), Zoia, St Clair (S).

Seregno, la situazione

La classifica del girone A di serie C: Sudtirol 24, Padova e Renate 23, Feralpi Salò 20, Pro Vercelli 19, Albinoleffe 17, Lecco 16, Triestina 15, Juventus U23 14, Pro Patria 13, Virtus Verona, Trento e Seregno 12, Fiorenzuola, Legnago, Pergolettese 11, Giana 10, Piacenza e Mantova 9, Pro Sesto 8. Il Seregno tornerà in campo domenica prossima al Ferruccio contro la Pro Sesto, attualmente ultima in classifica.

Sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line nella versione sfogliabile da martedì 26 ottobre ampio spazio dedicato alla partita del Seregno e a quanto sta avvenendo a livello societario e federale.