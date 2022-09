Nove anni fa G.S.A. Brugherio, Athletic Club Villasanta, Cinque Cerchi Seregno e in seguito Atletica Concorezzo e Atletica Cesano Maderno davano vita a un super sodalizio che metteva insieme gli iscritti e le iscritte alle proprie associazioni in un'unica grande squadra denominata Team-A Lombardia. L'idea era quella di dare importanza a tutti gli atleti e tutte le atlete delle associazioni dal più forte a meno talentuoso che dal settore giovanile passavano al settore Assoluto (over 16) per competere non solo a livello individuale ma anche a livello di squadra con l'obiettivo di raggiungere quantomeno la Serie A.

Il sodalizio della Team-A Lombardia trionfa ai Campionati Italiani di Società di Serie B

Il giorno è arrivato in campo femminile a trionfare a Saronno nei Campionati Italiani di Società di Serie B è stata proprio Team-A Lombardia. 146 punti, quattro in più di Virtus Lucca e Trevisatletica, per le ragazze brianzole che collezionano tre vittorie di specialità e otto podi complessivi.

Denise Rega vince i 100 metri in 12.38 (-1.9) ed è seconda sui 400 metri in 56.55; la junior Aurora Comandè vince a sorpresa l’asta con 3.10; l’allieva Sofia Ecca si piazza terza nei 100 metri ostacoli con 15.37 (-0.4); dai lanci arrivano i terzi posti dell’allieva Emma Contotto nel giavellotto (35.78) e di Marta Radaelli (48.03).

E ancora le staffette danno spettacolo con la vittoria (48.58) di Martina Brambilla, Veronica Zaina, Sofia Ecca ed Elisa De Santis nella 4x100 e la seconda piazza (3:57.23) di Zaina, Rega e Comandè con Iris Lazzarin nella 4x400. Importantissimi poi i sei punti ottenuti nei 1500 metri ottenuti da Daniela Mondonico che corre egregiamente una specialità non sua per aiutare la squadra.

La squadra messa in campo da Alessandro Staglianò con l'aiuto di tutto lo staff tecnico ha ottenuto la promozione in Serie A Bronzo e dovrà cercare di mantenere la categoria nelle prossime stagioni confermando i punteggi ottenuti.

I risultati del gruppo maschile

Non è andata allo stesso modo al gruppo maschile (fortemente penalizzato dagli infortuni) che ha ottenuto comunque un'ottava posizione che lascia ben sperare per il futuro.

Il prossimo weekend toccherà agli Under 18 con le Allieve in trasferta a Rieti e gli Allievi impegnati a Clusone per altre due finali a squadre nazionali super toste ma il sodalizio brugherese insieme alle società associate può godersi il suo momento di gioia e preparare al meglio la stagione 2023 in Serie A.