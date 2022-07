Giovane campione del cricket. Il cesanese Numad Irfan Ali, studente classe 2005 dell’Itis Fermi di Desio, è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 19 di cricket.

Il sogno di Numad Irfan Ili che giocherà in un torneo europeo

«Sono molto soddisfatto di questo traguardo che voglio dedicare alla mia famiglia – commenta Numad Ali – Gioco a cricket da quattro anni e posso dire che sono davvero contento di giocare con la nazionale italiana in un torneo internazionale. Ho iniziato ad allenarmi nelle squadre di Desio e Cesano, mentre adesso gioco nel Milano United. A Milano stiamo giocando il campionato 50 Over Seniores. Mi è stato consigliato di giocare il campionato con i grandi perché sono ad un buon livello e posso continuare a crescere sportivamente. Quando sono con la nazionale, invece, gioco con i ragazzi della mia età».

Numad è stato convocato per giocare l’ICC U19 Men CWC Europe division 2, torneo europeo giovanile di cricket che si terrà dal 3 al 12 agosto a Guernsey, nel Regno Unito: «Sono stato convocato per gli stage della nazionale maggiore ma hanno riconfermato la squadra uscente. In futuro potrei giocare con i grandi mentre adesso giocherò gli europei con l’U19. Siamo una squadra di 14 ragazzi e 2 riserve, provenienti da tutta Italia, di cui 3 dalla Lombardia. Daremo tutto in campo e giocheremo per vincere. Giocare una competizione europea è un bel traguardo e una grande responsabilità. Vogliamo quindi guadagnarci in campo la qualificazione ai mondiali del 2024, che sicuramente ci daranno soddisfazioni più grandi». Per il futuro Numad ha un sogno: «Sono molto contento e onorato di vestire la maglia italiana e spero mi dia grandi soddisfazione. Giocherò in questi mesi con gli azzurri ma mi piacerebbe in futuro riuscire a vestire la maglia della nazionale pakistana di cricket».