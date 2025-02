E’ il tifoso che ogni squadra sogna di avere. Da anni, ogni week-end, segue la Folgore Caratese, anche in trasferta in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita che lo accompagna fuori provincia. Da Sondrio a Magenta, che ci sia sole o pioggia poco gli importa...

Il supertifoso che va in trasferta in bici

Lui è Davide Casati, 25 anni, casa a Verano Brianza, ma con il cuore diviso a metà con Carate Brianza proprio per l’amore che, da tempo, lo lega alla squadra bianco-azzurra del presidente Michele Criscitiello.

Per ringraziarlo la squadra lo ha riaccompagnato in pullman dopo una delle ultime trasferte, con i giocatori che gli hanno anche dedicato un coro da ultras: «Casati, uno di noi!»

«Ho iniziato a seguire la squadra praticamente dopo la fusione tra Caratese e Folgore e da allora, impegni di lavoro permettendo, seguo trasferte e partite casalinghe e spesso anche gli allenamenti...», racconta al nostro settimanale.

Oggi il 25enne è diventato di «casa» allo Sportitalia Village, dove ha tantissimi amici.

«L’auto? Non ho ancora conseguito la patente solo perché per lavoro e per i miei impegni riesco a gestirmi bene con la bicicletta o con gli spostamenti in treno. E’ anche una scelta ecosostenibile la mia», spiega ancora il supertifoso che, solo da agosto, ha dotato i suoi pedali di un supporto elettrico che gli permette in tutta tranquillità di coprire fino a 100 chilometri in autonomia.

«Se la trasferta è più lontana mi organizzo ovviamente, con il treno, dove carico la bici per poi raggiungere lo stadio dalla stazione dove scendo... Per distanze superiori insieme ad un amico ci muoviamo all’occorrenza in auto...». Una storia, quella di Davide Casati, raccontata anche via Instagram da diversi «portali» che l’hanno rilanciata come un esempio di attaccamento alla squadra e del «bel romanticismo della serie D».