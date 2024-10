Parlano delle ragazze di Patron Fontana le classifiche finali della Challenge femminile del Trofeo Rosa Interregionale. Dopo 24 tappe da nord a sud Italia, le ragazze cesanesi dominano sia la classifica riservata alle donne esordienti sia quella delle donne allieve, aggiudicandosi così il Trofeo Rosa.

Il Trofeo Rosa alle ragazze della SC Cesano Maderno

La sfida che ha animato tutta la stagione ciclistica femminile portando le atlete di Guido Roncolato in ogni angolo d'Italia, ha visto la chiusura domenica 6 Ottobre 2024 nella prova finale di Villanuova sul Clisi (BS).

Percorso di 10 km da ripetersi più volte, ondulato, tecnico e con arrivo in leggera salita.

Al via per le donne esordienti Nicole Bracco, Ingrid Corno, Irene Pancheri, Martina Pianta e Vittoria Vitillo che devono affrontare 4 tornate del circuito per un totale di 40 km. Gara vivace che vede il gruppo sfilacciarsi tornata dopo tornata; l'attacco più significativo viene lanciato dall'atleta di casa, la bresciana Emma Cocca (Mazzano asd) che tenta l'allungo nell'ultima tornata di gara, tentativo che però viene ricucito in pochi chilometri. Quel che rimane del gruppo principale si immette nell'ultimo chilometro sotto la spinta di un'atleta in solitaria che cerca di anticipare la volata finale, il plotone però vede alla sua testa la cesanese Nicole Bracco che non vuole lasciare spazio e ripresa la fuggitiva lancia la volata finale mettendo tutte le avversarie dietro di sè. Per la ragazza cunense in maglia Cesano Maderno è la 14° vittoria stagionale, che sigilla anche la sua ufficiale vittoria della classifica riservata alle donne esordienti primo anno del Trofeo Rosa.

Gara simile per le donne allieve che invece affrontano 8 tornate del circuito per un totale di 80 km. Al via per la società brianzola la formazione al completo con Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca.

Prima parte di gara che vede il plotone procedere veloce ma compatto; mentre è nella seconda metà che iniziano a susseguirsi attacchi e contrattacchi nella testa della corsa che scremano notevolmente il gruppo tant'è che rimangono in gara solo una trentina di atlete. Degli allunghi nel finale di gara fanno si che alcune atlete prendano il largo, e le ragazze cesanesi sfiorano la top ten di giornata con Giulia Costa-Staricco, Vivienne Cassata e Emma Colombo.

Grande l'emozione della società

Una conclusione col sorriso per le atlete del Presidente Giuseppe Fontana che non ha potuto trattenere l'emozione sotto l'arrivo e nell'alzare la coppa della società vincitrice.

Ultimo impegno per lo scudetto tricolore

Le ragazze della società di Cesano Maderno saranno di nuovo in scena domenica 13 ottobre per l'ultima gara della stagione 2024 a San Paolo D'Argon (BG) che varrà come prova finale e decisiva della Coppa Italia di Società che assegnerà lo scudetto tricolore.